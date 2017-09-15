Росол принёс Чехии второе очко в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Нидерландами

Чехия повела у Нидерландов со счётом 2-0 по итогам первого дня плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Обе победы чешские теннисисты одержали в пяти партиях. Иржи Веселы переиграл Тьемо де Баккера со счётом 4:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, а Лукаш Росол нанёс поражение Робину Хасе — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 3:6, 7:5.



Чехия — трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса. Сборная этой страны побеждала в 1980 (как Чехословакия), 2012 и 2013 годах. В 1/8 финала нынешнего розыгрыша чехи проиграли австралийцам на выезде со счётом 1-4.