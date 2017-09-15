Клишина: возможно, причина ситуации с допингом Шараповой — ошибка её команды

26-летняя легкоатлетка Дарья Клишина, двукратная чемпионка Европы в помещении и вице-чемпионка мира 2017 года в прыжках в длину, высказала мнение по поводу дисквалификации Марии Шараповой из-за мельдония.



«История с допингом неприятна любому спортсмену. Моё мнение: возможно, это ошибка команды. С Марией работает огромное количество людей, у неё есть личный врач (которого нет у меня, допустим). В теннисе немного другая система, и здесь промашку допустила именно её команда. Каждый спортсмен, доктор и федерация получают список препаратов, которые будут запрещены в следующем году, тем более что мельдоний нельзя было употреблять с 1 января, а проба у Марии была в марте. В спорте нет неприкасаемых людей. Все находятся в одинаковых условиях. Считаю, это повод наблюдать за всем гораздо жёстче. Нужно следить за подобным, если есть желание выступать на высоком уровне. И совсем не важно, какой это вид спорта. Даже условная таблетка от живота может не подействовать на организм, но повлиять на карьеру.



Я никогда не попадала в такие ситуации. Я за этим настолько пристально слежу, что в моей голове такой случай просто не укладывается. Мы указываем определённый час для проверки инспекторов. Это может быть в любой точке мира. Ко мне в основном приходят с шести до семи утра. Организм в это время ждёт звонка, и буквально за секунду я уже у двери. Не хочу ни пропустить тест, ни иметь какие-то проблемы. Поэтому считаю, что такой ситуации со мной не было и не будет», — сказала Клишина в интервью Russia Today.