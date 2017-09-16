Хачанов в четырёх сетах обыграл Балажа в плей-офф Кубка Дэвиса

Карен Хачанов переиграл Аттилу Балажа во втором матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между Венгрий и Россией — 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1.



Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Хачанов 34 раза пробил навылет и допустил 50 невынужденных ошибок. На счету Балажа 30 виннеров и 52 невынужденные.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что в первом поединке дня Андрей Рублёв в пяти партиях проиграл Мартину Фучовичу. Таким образом, общий счёт противостояния равный — 1-1.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Будапешт

Венгрия — Россия — 1-1.