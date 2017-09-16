Фучович: Рублёв сражался до самого конца

Венгр Мартон Фучович прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со счётом 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.

«Это был очень сложный матч. Рублёв сражался до самого конца. Он отличный игрок с большим будущим. В пятом сете в трудные моменты мне помогли болельщики.

В Кубке Дэвиса рейтинг не имеет значения — за это я и люблю этот турнир. Мне нравится сражаться за мою страну с теннисистами, которые выше меня в рейтинге", — приводит слова Фучовича официальный сайт КД.