Хьюитт: доволен тем, как Кирьос смог перевернуть игру, проигрывая 1:2 по сетам

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт подвёл итоги первого дня полуфинала Кубка Дэвиса с командой Бельгии. По итогам первых двух встреч счёт в противостоянии ничейный — 1-1. Сперва Давид Гоффен обыграл Джона Миллмана со счётом 3:1, однако затем Ник Кирьос принёс очко Австралии, вырвав победу у Стива Дарси — 3:2.

«Это был напряжённый день. Оба матча были долгими и качественными. Я горжусь своими парнями. Особенно я доволен тем, как Кирьос смог перевернуть игру, проигрывая 1:2 по сетам», — приводит слова Хьюитта официальный сайт Кубка Дэвиса.