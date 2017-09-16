Южный напрямую попал в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Аргентинец Федерико Дельбонис отказался от участия в турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября на харде в зале. Его место в основной сетке займёт россиянин Михаил Южный. Отметим, что Михаил ранее удостоился «уайлд-кард» от организаторов. Таким образом, теперь специальное приглашение сможет получить другой теннисист.

На момент формирования списка участников турнира 35-летний москвич занимал 98-е место в рейтинге АТР, а сейчас располагается на 114-й позиции в мужской табели о рангах.