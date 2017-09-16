Моргина вышла в финал квалификации турнира в Сеуле

Россиянка Анна Моргина (11) в первом раунде квалификации турнира в Сеуле оказалась сильнее представительницы Южной Кореи Йеон Сунам со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. 26-летняя москвичка, занимающая 325-е место в рейтинге WТА, исполнила 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 4 гейма на своей подаче.

За выход в основную сетку соревнований Моргина поспорит с чешкой Каролиной Мучовой (6), которая победила другую хозяйку турнира Ли Со Ра.