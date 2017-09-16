Шварцман: хотел посмотреть, что Попко представляет из себя как игрок

Аргентинец Диего Себастьян Шварцман, переигравший в рамках матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса казахстанца Дмитрия Попко со счётом 6:4, 6:2, 6:2, оценил потенциал своего соперника.

«Первый сет получился напряжённым, потому что я хотел посмотреть, что он из себя представляет как игрок. Никогда ведь раньше с ним не встречался на корте. В целом Попко мне понравился. У него действительно есть будущее. Молодой, настырный и перспективный, тренируется у очень хороших специалистов», — приводит слова Шварцмана Inform Turbo.