Мария Кириленко стала мамой во второй раз

Бывшая десятая ракетка мира, обладательница шести титулов WТА в одиночном разряде и 12 в парном россиянка Мария Кириленко родила дочь, сообщает журналистка Софья Тартакова. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой.

Напомним, что бронзовая медалистка Олимпиады 2012 года в Лондоне в парном разряде в начале 2015 года вышла замуж за чиновника Алексея Степанова, а в июле 2015- года у супругов родился сын Михаил.

Мария не выходила на корт с сентября 2014 года. Она трижды играла в четвертьфиналах турниров серии «Большого шлема», дважды доходила до финала Grand Slam в паре и выиграла Итоговый чемпионат WТА среди дуэтов.