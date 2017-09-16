Дияс стала первой финалисткой турнира в Токио

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (Q) в полуфинале турнира в Токио победила американку Кристину Макхэйл со счётом 6:4, 0:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. 23-летняя уроженка Алма-Аты, занимающая 100-е место в рейтинге WТА, сделала три эйса, три двойные ошибки, реализовала шесть брейк-пойнтов из 18 и проиграла семь геймов на своей подаче.

За первый титул в карьере Дияс поспорит либо с японкой Мию Като (Q), либо с хорваткой Яной Фетт (Q). Финал состоится в воскресенье, 17 сентября.