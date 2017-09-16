Парный матч встречи Япония — Бразилия перенесён из-за дождя

Парный матч в рамках противостояния сборных Японии и Бразилии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса был перенесён на воскресенье, 17 сентября, из-за ливня, обрушившегося на Осаку. На парную встречу у Японии заявлены Бен Маклаклан и Ясутака Утияма, а у бразильцев — Марсело Мело и Бруно Суарес.

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Напомним, что после первого игрового дня впереди сборная Японии со счётом 2-0. Юити Сугита переиграл Гильермо Клезара в трёх партиях, а Го Соеда оказался сильнее Тьяго Монтейры со счётом 3-2.