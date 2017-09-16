Павлюченкова сыграет с Беллис, а Касаткина — с Гарсией на турнире в Токио

В Токио состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт с 18 по 24 сентября на харде. Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса (1) начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с пуэрториканкой Моникой Пуиг, либо с победительницей квалификации.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге сыграет с американкой Катрин Беллис, а первой соперницей другой представительницы России Дарьи Касаткиной станет француженка Каролин Гарсия.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате».