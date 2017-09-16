Донской, Тюрнев и Цонга получили «уайлд-кард» на турнире в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира в Санкт-Петербурге объявили имена обладателей «уайлд-кард» в основную сетку соревнований, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Специальных приглашений удостоились россияне Евгений Донской и Евгений Тюрнев, а также француз Жо-Вильфрид Цонга, не успевший вовремя заявиться для участия в соревнованиях.

Напомним, что ранее организаторы объявили о решении предоставить «уайлд-кард» Михаилу Южному, но он попал в основную сетку напрямую после отказов от участия целого ряда теннисистов.