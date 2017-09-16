Медведев: держали «уайлд-кард» для россиян с КД, но зачем просто так приезжать?

Генеральный директор St. Petersburg Open 2017 Александр Медведев объяснил, почему организаторы решили предоставить третью «уайлд-кард» Евгению Тюрневу.

«К сожалению, травмы помешали некоторым теннисистам, включая Вавринку и Монфиса, приехать в Санкт-Петербург, но это открывает для других игроков возможность стать чемпионами. У нас был тяжёлый выбор, кому дать последнюю «уайлд-кард». Мы хотим дать молодым питерским спортсменам показать свой талант и мастерство, поэтому сделали выбор в пользу Тюрнева. До вчерашнего дня держали «уайлд-кард» для россиян, которые выступают в Кубке Дэвиса, но там они играют на другом покрытии, там идут упорные пятисетовые матчи. Какой смысл приезжать сюда просто так?» — рассказал Медведев в ответ на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.