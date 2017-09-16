Троицки: я уже проигрывал Кузнецову, но это было на грунте

Сербский теннисист Виктор Троицки прокомментировал результаты жеребьёвки St. Petersburg Open 2017, а также оценил выступление сборной Сербии в полуфинале Кубка Дэвиса.



«Я буду играть с Кузнецовым, знаю, что он очень талантливый теннисист. Андрей чисто играет по мячу. Я проиграл ему в прошлом году, но это было на грунте, на харде я добивался успеха. Жребий, в общем, интересный.

У меня был перерыв после US Open, я в это время работал над некоторыми вещами, совершенствовал свою игру. У нас сложный турнирный график, и то свободное время, которое выделяется, используем не только для отдыха, но и для восстановления и упорных тренировок.

Что касается полуфинала Кубка Дэвиса, то Франция — очень серьёзный соперник. У меня были травмы, поэтому мы решили, что нецелесообразно прыгать с покрытия на покрытие. Моя команда и я решили не участвовать в Кубке Дэвиса, не рисковать. У сборной Сербии был не очень удачный сезон: Джокович травмирован, тоже самое случилось с Типсаревичем. Поэтому давали шансы молодым", — передаёт слова Троицкого корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.