Като стала соперницей Дияс по финалу турнира в Токио

Японка Мию Като (Q) одержала волевую победу над хорваткой Яной Фетт (Q) в полуфинале турнира в Токио. Продолжительность встречи составила 2 часа 53 минуты. 22-летняя уроженка Страны восходящего солнца, занимающая 171-е место в рейтинге WТА, обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, а её оппонентка исполнила 3 эйса при 9 двойных. Обе теннисистки сделали по 7 брейков.

За первый в карьере титул на соревнованиях WТА Като поспорит с Зариной Дияс (Q) из Казахстана, переигравшей ранее американку Кристину Макхэйл.