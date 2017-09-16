Медведев и Кравчук проиграли венгерской паре в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Венгры Аттила Балаж и Мартон Фучович вывели свою сборную вперёд в домашнем матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с Россией, уверенно обыграв Константина Кравчука и Даниила Медведева — 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За весь матч состоялось всего три брейка. Первыми подачу соперников взяли венгры, которые повели со счётом 3:0 в стартовом сете, но тогда россиянам удалось отыграться. Больше ни в одном гейме брейк-пойнтов у Кравчука и Медведева не было.



В воскресенье Карен Хачанов должен сыграть с Мартоном Фучовичем, а Андрей Рублёв — с Аттилой Балажем.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Будапешт

Венгрия — Россия — 2-1.