Пирс и Томпсон легко победили Бемельманса и де Грефа в полуфинале Кубка Дэвиса

Австралийцы Джон Пирс и Джордан Томпсон уверенно вывели свою сборную вперёд в гостевом полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Бельгии, победив Рубена Бемельманса и Артура де Грефа со счётом 6:3, 6:4, 6:0.



Матч продлился 1 час 38 минут. Победители 5 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки, сделали 32 виннера, 22 невынужденные ошибки и использовали 5 брейк-пойнтов из 9. На счету бельгийцев 1 эйс, 2 двойные, 12 ударов навылет, 14 невынужденных и 3 упущенных брейк-пойнта.



В воскресенье Давид Гоффен должен сыграть с Ником Кирьосом, а Стив Дарси — с Джоном Миллманом.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Брюссель

Бельгия — Австралия — 1-2.