А. Медведев: формат итогового чемпионата WTA может расшириться до 16 игроков

Генеральный директор St. Petersburg Open 2017 Александр Медведев рассказал про обсуждение вариантов с расширением Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде до 16 теннисисток. Напомним, Санкт-Петербург претендует на проведение турнира с 2019 года.



«Мы встретимся с представителями WTA в Сингапуре на Итоговом турнире. Пока не определён формат. Мы своё мнение высказали, что формат на 16 игроков нецелесообразен. Если делать на 12, надо что-то интересное придумывать. Теннис — консервативный вид спорта, но инновации нужны везде. А просто расширить сетку до 16 игроков и превратить Итоговый турнир в обычный турнир на 16 человек… Конечно, здесь важно не только наше мнение, но и желание WTA, то, как они хотят видеть.



Решение по месту проведения Итогового турнира должно быть принято до конца февраля», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.