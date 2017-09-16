Хабибулин и Недовесов вывели Казахстан вперёд в матче с Аргентиной в плей-офф КД

Сборная Казахстана повела в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Аргентины со счётом 2-1. Тимур Хабибулин и Александр Недовесов переиграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени в четырёх партиях — 5:7, 6:4, 7:5, 6:4.



Матч продолжался три с половиной часа. Отметим, что и в первой партии хозяева кортов подавали на сет, но проиграли три гейма подряд.



В случае поражения в одном из воскресных поединков Аргентина, завоевавшая в 2016 году впервые в своей истории Кубок Дэвиса, проведёт сезон-2018 в первой региональной (американской) группе.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Астана

Казахстан — Аргентина — 2-1.