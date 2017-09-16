Беларусь в одной победе от первого выхода в Мировую группу с 2007 года

Максим Мирный и Андрей Василевский вывели сборную Беларуси вперёд в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, на трёх тай-брейках обыграв швейцарцев Адриана Бодмера и Луку Маргароли — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



Матч продлился 2 часа 33 минуты. Ни одного брейка теннисисты не сделали, но во второй партии у швейцарской пары было три сетбола на приёме при счёте 5:4.



В случае победы Беларусь впервые с 2007 года вернётся в Мировую группу Кубка Дэвиса. Лучший результат белорусской команды — полуфинал в 2004 году.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Астана

Швейцария — Беларусь — 1-2.