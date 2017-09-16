Ван Эйтванк разгромила Марию в полуфинале соревнований в Квебеке

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк (7) вышла в финал турнира в Квебеке (Канада), разгромив немку Татьяну Марию (4) (до замужества — Малек) со счётом 6:1, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Ван Эйтванк 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 14. Мария выполнила 4 эйса, сделала 2 двойные и упустила свой единственный брейк-пойнт.



В финале Ван Эйтванк сыграет либо с первой сеяной, чешкой Люси Шафаржовой, либо с получившей третий номер посева венгеркой Тимей Бабош.