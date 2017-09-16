Павлюченкова: моё имя на японском такое же длинное, как на русском!

Россиянка Анастасия Павлюченкова выложила фотографию имён и фамилий участниц турнира в Токио, продублированных на японском языке. Помимо бумажки с Павлюченковой, на фото попали фамилии Карлы Суарес-Наварро, Дарьи Касаткиной, Магдалены Рыбариковой, Барборы Стрыцовой, Дарьи Гавриловой, Каролин Гарсии и Кристины Младенович.



«Тот момент, когда моё имя на японском такое же длинное, как на русском!» — написала Павлюченкова в своём «твиттере».



В первом раунде Токио Анастасия сыграет с американкой Катрин Беллис.