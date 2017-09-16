Клезар извинился за свой жест, обращённый к японскому арбитру во время матча КД

Бразилец Гильерме Клезар, проигравший японцу Юити Сугите в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в трёх партиях — 2:6, 5:7, 6:7 (5:7), извинился за своё поведение по ходу этого поединка. После одного из розыгрышей Клезар, в котором местный линейный арбитр допустил ошибку в пользу Сугиты, повернулся к этому судье и пальцами растянул оба своих глаза, очевидно, намекая на узкие глаза японца.



«У меня не было ни малейших намерений быть агрессивным. Я не расист и не отношусь ни к кому с предубеждением. Нас здесь великолепно приняли, и у меня замечательные отношения в туре со всеми игроками из множества стран. Своим жестом я не подразумевал никаких предубеждений, но хочу сказать, что сожалею о случившемся, и принести самые искренние извинения», — приводит слова Клезара The Telegraph.



Отметим, что по итогам инцидента Клезар был оштрафован на полторы тысячи долларов.