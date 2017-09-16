Бабош нанесла поражение Шафаржовой в полуфинале турнира в Квебеке

Венгерка Тимя Бабош (3) пробилась в финал турнира в Квебеке (Канада), в двух сетах нанеся поражение чешке Люси Шафаржовой (1) — 7:6 (10:8), 6:4. Отметим, что первую партию Бабош взяла с шестого сетбола, вторую — с пятого матчбола.



Поединок продолжался 1 час 40 минут. Бабош 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету Шафаржовой 6 эйсов и 6 двойных. Чешка не заработала ни одного брейк-пойнта.



В финале Бабош встретится с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (7).