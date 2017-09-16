Чилич и Мектич обыграли Кабаля и Фалью с 0:2 по сетам в матче плей-офф КД

Хорваты Марин Чилич и Никола Мектич одержали тяжёлую, волевую победу в парном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, обыграв колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабаля и Алехандро Фалью со счётом 5:7, 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, 6:4.



Матч продолжался 3 часа 58 минут. Хорваты выполнили 13 эйсов, допустили 2 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету колумбийцев 5 эйсов, 11 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Таким образом, Чилич принёс своей сборной 2 очка за 2 дня. В воскресенье ему предстоит сыграть с Сантьяго Хиральдо.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Богота

Колумбия — Хорватия — 1-2.