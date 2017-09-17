С. Уильямс завела «Инстаграм» для своей дочери

Американка Серена Уильямс завела «Инстаграм» для своей новорождённой дочери, Алексис Олимпии Оганян. Хотя там пока всего 2 фотографии, число подписчиков уже приближается к 30 тысячам. На «Инстаграм» самой Серены подписано более 6,6 млн человек.



Напомним, что в декабре 2016 года появилась информация о помолвке Серены с американским предпринимателем Алексисом Оганяном, а после её победы на Открытом чемпионате Австралии-2017 стало известно, что она беременна. Алексис Олимпия появилась на свет 1 сентября.