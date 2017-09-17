Мартинес: очень неблагодарно вручать управление кораблём только на время шторма

Испанка Кончита Мартинес высказалась по поводу своего увольнения с поста капитана сборных Испании в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации.



«Хочу сказать, что я очень разочарована действиями испанской теннисной федерации. Очень неблагодарно вручать управление кораблём во время шторма, а затем, когда шторм позади, отбирать его. Была надежда, что с появлением нового руководства ситуация изменится, но всё осталось по-прежнему. Теннис всё ещё не является основным приоритетом.



Я очень благодарна нашим теннисистам и теннисисткам. Это был великолепный опыт. Мы защищали цвета Испании, и я горда тем, что работала с лучшими игроками в мире. Я делила любовь и страсть к теннису с нашими болельщиками, которые всегда поддерживали наси по телевизору, и на стадионах, и через соцсети.



Думаю, что своей преданностью работе и вкладом в развитие испанского тенниса я не заслужила такого, на мой взгляд, неуважительного конца работы», — написала Мартинес на своём официальном сайте.