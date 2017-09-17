Моргина не вышла в основную сетку турнира в Сеуле

Россиянка Анна Моргина (11) в финале квалификации турнира в Сеуле уступила чешке Каролине Мучовой (6) со счётом 1:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. 26-летняя москвичка, занимающая 325-е место в рейтинге WТА, не исполнила ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 1 брейк-пойнт из 3 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

21-летняя Мучова на данный момент располагается на 270-й позиции в женской табели о рангах. Её соперница по первому кругу основной сетки определится позднее.