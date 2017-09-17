Ван Эйтванк: горжусь, что вышла в финал турнира в Квебеке

Бельгийка Элисон ван Эйтванк поделилась впечатлениями от победы над немкой Татьяной Марией со счётом 6:1, 6:2 в полуфинале турнира в Квебеке.

«У меня был план на матч, и я соблюдала его с первого до последнего розыгрыша. Я играла очень агрессивно, часто выходила вперёд и не позволяла сопернице играть в свой теннис. Думаю, я провела отличный матч. Радуюсь и горжусь, что вышла в финал. Я смогла победить довольно быстро и сохранила силы на финал», — приводит слова ван Эйтванк официальный сайт турнира.