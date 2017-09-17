Дияс завоевала первый титул в карьере, обыграв Като в финале турнира в Токио

Представительница Казахстана Зарина Дияс (Q) в финале турнира в Токио оказалась сильнее японки Мию Като (Q) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. 23-летняя уроженка Алма-Аты, занимающая 100-е место в рейтинге WТА, исполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и проиграла один гейм на своей подаче. Мию не сделала ни одного эйса при двух двойных.

Для Дияс этот титул стал первым в карьере. В обновлённом рейтинге WТА она поднимется на 72-ю позицию.