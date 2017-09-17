Елгин вышел в финал квалификации в Санкт-Петербурге, Василенко проиграл Гулбису

Россиянин Михаил Елгин (WC) в первом раунде квалификации турнира в Санкт-Петербурге переиграл чеха Петра Минчева (7) со счётом 7:6 (7:2), 6:4. За право сыграть в основной сетке соревнований 35-летний петербуржец, занимающий 855-е место в рейтинге АТР, поспорит с австралийцем Джоном-Патриком Смитом (2).

Ещё один россиянин Александр Василенко (WC) уступил латвийцу Эрнесту Гулбису (4) со счётом 6:4, 3:6, 2:6. В финале квалификации Гулбис встретится с другим представителем России Иваном Неделько, ранее победившим серба Педю Кристина.