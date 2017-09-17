Хасе победил Веселы и перевёл встречу Нидерланды — Чехия в пятый матч

Голландец Робин Хасе в четвёртом матче противостояния сборных Нидерландов и Чехии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса переиграл Иржи Веселы со счётом 6:1, 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Робин сделал 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче.

Таким образом, счёт в противостоянии до трёх побед оказался равным — 2-2. Команда, которая выступит в Мировой группе турнира в следующем сезоне, определится в поединке Тьемо де Баккера и Лукаша Росола.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Гаага, Нидерланды

Нидерланды — Чехия — 2-2.