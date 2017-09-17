Гоффен сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией, обыграв Кирьоса

Бельгиец Давид Гоффен сравнял счёт в полуфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Австралии, в четырёх партиях обыграв австралийца Ника Кирьоса — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:4. В первом сете у Гоффена не было ни единого шанса на приёме — четыре из шести подач Кирьос взял под ноль. Затем ситуация поменялась, Давид начал цепляться и в итоге сделал четыре брейка — в четвёртом сете он один раз проиграл свою подачу.



Поединок продолжался 3 часа 12 минут. Гоффен сделал 20 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, 59 раз пробил навылет, сделал 24 невынужденные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Кирьоса 24 эйса, 7 двойных, 43 виннера, 40 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.



В решающем, пятом, матче Стив Дарси должен сыграть с Джоном Миллманом.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Брюссель

Бельгия — Австралия — 2-2.