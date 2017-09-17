Нидерланды отыгрались у Чехии с 0-2 в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

Тьемо Де Баккер принёс Нидерландам волевую победу над Чехией в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, обыграв Лукаша Росола в четырёх партиях — 3:6, 6:4, 6:4, 6:4. После первого дня Чехия выигрывала со счётом 2-0.



Решающий поединок продолжался 2 часа 43 минуты. В первом сете Росол сделал два брейка, но больше ему ни разу не удалось взять подачу соперника. Сам Де Баккер делал по одному брейку в каждой партии начиная со второй.



Чехия побеждала в Кубке Дэвиса в 1980-м (как Чехословакия), 2012-м и 2013-м. Лучший результат Нидерландов — полуфинал в 2001 году. Интересно, что свой последний матч в Мировой группе они провели как раз против чехов, проиграв им в 1/8 финала в 2014 году.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Гаага

Нидерланды — Чехия — 3-2.