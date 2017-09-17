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Чилич принёс Хорватии третье очко в матче плей-офф Мировой группы КД с Колумбией

17 сентября 2017, воскресенье. 20:32 Теннис

Марин Чилич уверенно обыграл Сантьяго Хиральдо в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, благодаря чему сборная Хорватии победила Колумбию на выезде. Чилич принял участие во всех трёх победных матчах, выиграв и обе одиночки, и пару вместе с Николой Мектичем — с 0:2 по сетам.

Поединок с Хиральдо продлился всего 1 час 48 минут. Чилич 17 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У колумбийца было 2 эйса и 4 двойные. Брейк-пойнтов Сантьяго заработать не удалось.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Богота
Колумбия — Хорватия — 1-3.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марин Чилич Сантьяго Хиральдо
Новости. Теннис
17 сентября 2017, воскресенье
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