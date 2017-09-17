Чилич принёс Хорватии третье очко в матче плей-офф Мировой группы КД с Колумбией

Марин Чилич уверенно обыграл Сантьяго Хиральдо в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, благодаря чему сборная Хорватии победила Колумбию на выезде. Чилич принял участие во всех трёх победных матчах, выиграв и обе одиночки, и пару вместе с Николой Мектичем — с 0:2 по сетам.



Поединок с Хиральдо продлился всего 1 час 48 минут. Чилич 17 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У колумбийца было 2 эйса и 4 двойные. Брейк-пойнтов Сантьяго заработать не удалось.



Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Богота

Колумбия — Хорватия — 1-3.