Ван Эйтванк завоевала первый титул WTA, обыграв Бабош в финале турнира в Квебеке

Бельгийка Элисон Ван Эйтванк (7) стала чемпионкой турнира в Квебеке (Канада), одержав волевую победу над венгеркой Тимей Бабош (3) — 5:7, 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Ван Эйтванк 10 раз подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Бабош 9 эйсов, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 11.



Отметим, что это первый одиночный титул WTA в карьере 23-летней бельгийки. Благодаря этой победе она поднимется в рейтинг-листе на 30 строчек и займёт 68-е место. Бабош поднимется на 10 мест и станет 53-й ракеткой мира.