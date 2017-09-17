Дарси вывел сборную Бельгии в финал Кубка Дэвиса, обыграв Томпсона

Сборная Бельгии второй раз за три года пробилась в финал Кубка Дэвиса. В решающем матче домашнего полуфинала Стив Дарси уверенно обыграл Джордана Томпсона — 6:4, 7:5, 6:2. Во второй партии Дарси отыграл два сетбола на своей подаче при счёте 4:5.



Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. Дарси сделал 3 эйса, 1 двойную ошибку, 34 удара навылет, 32 невынужденные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 7. У Томпсона был 1 эйс, 3 двойные, 22 виннера, 25 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



В финале Бельгия сыграет на выезде с Францией. Два года назад бельгийцы проиграли домашний финал британцам — Энди Маррей тогда победил во всех трёх матчах.



Кубок Дэвиса. Полуфинал. Брюссель

Бельгия — Австралия — 3-2.