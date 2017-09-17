Гоффен: думаю, это мой лучший матч в Кубке Дэвиса и моя лучшая подача в карьере

Лидер сборной Бельгии Давид Гоффен прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:4, которая позволила бельгийцам сравнять счёт в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса. Затем Стив Дарси вывел сборную в финал, уверенно победив Джордана Томпсона.



«Вероятно, это был лучший матч, который я когда-либо проводил в Кубке Дэвиса. Сегодня у меня отлично работала подача — лучше, чем когда-либо за всю мою карьеру. Я сделал много эйсов, у меня был высокий процент первой подачи, а в последнем гейме я сделал два или три эйса. Кроме того, я уверенно играл на задней линии. Конечно, принимать подачу Кирьоса было тяжело даже здесь, на грунте, и я очень рад, что справился с этим», — цитирует Гоффена официальный сайт Кубка Дэвиса.