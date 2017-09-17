Куницын: Хачанов сделал всё, что мог, а Фучович провёл фантастический матч

Игорь Куницын, выступавший в роли капитана сборной России в Кубке Дэвиса в отсутствие отправившегося на сессию МОК Шамиля Тарпищева, прокомментировал поражение от венгерской команды в плей-офф Мировой группы.



«Мартон Фучович провёл фантастический матч, а мы не смогли использовать свои шансы. Это болезненное поражение. Тем не менее я не могу ни в чём обвинять Карена [Хачанова], поскольку у него было очень мало времени на то, чтобы подготовиться к грунтовому покрытию после US Open. Он сделал всё, что мог, вложил в игру всю душу. Но всё, что нам сейчас остаётся, — поздравить Мартона с невероятной игрой на протяжении этих дней», — приводит слова Куницына официальный сайт Кубка Дэвиса.