Ноа: в первом сете Цонга выглядел зажатым, но затем заиграл намного лучше

Капитан сборной Франции, Янник Ноа, прокомментировал победу своей команды над сборной Сербии в полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса. Победное очко в воскресенье заработал Жо-Вильфрид Цонга, в четырёх партиях обыгравший Душана Лайовича.



«Конечно, мы хотим завоевать Кубок, но по пути к этой цели каждая победа важна. Это был непростой полуфинал, в котором зрители увидели отличный теннис. На трибунах было около 18 тысяч зрителей. Я очень доволен тем, как играл Жо-Вильфрид Цонга.



Здесь, в Кубке Дэвиса, многое решает психология, эмоции, энергия. В первом сете Жо выглядел зажатым, но затем заиграл намного лучше», — приводит слова Ноа официальный сайт Кубка Дэвиса.