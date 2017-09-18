Шаповалов принёс Канаде победное очко в плей-офф КД, обыграв Раманатана

Сборная Канады стала предпоследним участником Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018, обыграв сборную Индии со счётом 3-1. В отсутствие Милоша Раонича роль лидера команды на себя взял 18-летний Денис Шаповалов, в пятницу выигравший пятисетовый поединок у Юки Бхамбри, а в воскресенье в трёх сетах победивший Рамкумара Раманатана — 6:3, 7:6 (7:1), 6:3. Для Дениса это был третий приезд в сборную. Напомним, что его второй матч в 1/8 финала, где он играл с британцем Кайлом Эдмундом, закончился дисквалификацией из-за случайного попаданию арбитру мячом в глаз.



Теннисисты провели на корте 2 часа 5 минут. Шаповалов сделал 6 эйсов, 5 двойных ошибок, 30 ударов навылет, 21 невынужденную и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У Раманатана было 5 эйсов, 7 двойных, всего 8 виннеров (без учёта эйсов) и 14 неточностей. Все 6 заработанных брейк-пойнтов он упустил.



Таким образом, Канада сохранила прописку в элитном дивизионе.



Кубок Дэвиса. Плей-офф. Эдмонтон

Канада — Индия — 3-1.