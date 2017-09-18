Фучович: Хачанов бился до конца, но моя уверенность в себе росла с каждым сетом

Венгр Мартон Фучович, который обыграл и Андрея Рублёва, и Карена Хачанова, а также одержал победу в паре с Аттилой Балажем, прокомментировал этот успех. Напомним, что сборная Венгрии вышла в Мировую группу впервые с 1996 года.



«Выиграть этот матч и вывести команду в Мировую группу было очень важно для меня, для моей карьеры. Это очень серьёзное достижение для нашей сборной, для всей страны. Мне удалось выйти на корт по-хорошему расслабленным и сконцентрированным на том, чтобы закончить свою работу как можно быстрее. Хачанов бился до самого конца, но моя уверенность в себе росла с каждым сетом.



Моя следующая цель — войти в топ-100. Я начинал этот год в районе 170-го места, но выиграл несколько „челленджеров“. Это лучший сезон в моей карьере — а такое выступление в Кубке Дэвиса придаст мне уверенности, необходимой для того, чтобы попасть в первую сотню», — цитирует Фучовича официальный сайт Кубка Дэвиса.