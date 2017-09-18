Шарапова: постепенно мои слава и богатство стали для Вуячича большой проблемой

Россиянка Мария Шарапова рассказала о том, как начались и как завершились её отношения со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем.



«У меня не было серьёзных отношений почти до двадцати двух лет. В конце 2009 года моя подруга готовила барбекю в своём доме. Это была суббота, и она заранее позвонила мне и спросила, не буду ли я против, если она пригласит кое-кого ещё. Я согласилась, не понимая, что именно она имеет в виду.



Он вошёл в её дом, когда мы уже ужинали. Его волосы ещё были мокрыми после душа. На нём был спортивный костюм, оба колена были замотаны льдом. Он сразу мне понравился. Субботний вечер, а он только закончил тренировку? Это определённо мой типаж. Его звали Саша Вуячич. Он был словенским баскетболистом, игравшим за „Лос-Анджелес Лейкерс“. В тот вечер мы ели жареное филе рыбы, болтали, а затем обменялись номерами.



У нас возникли взаимопонимание и близость, которые, как мне тогда казалось, возможны только между двумя спортсменами. У него был дом в Лос-Анджелесе, он был профессиональным спортсменом, высоким, с восточноевропейским менталитетом. На бумаге всё выглядело отлично.



Но знаки определённых проблем возникали уже тогда, в начале. Например, когда мы были в Лос-Анджелесе, он всегда настаивал, чтобы мы оставались у него, хотя мой дом был намного больше и уютнее и находился на той же улице. Это было чисто мужское проявление — или, может, проявление мужчин из Восточной Европы. Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать всё. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, что мой дом больше. Мы никогда не обсуждали и не признавали, что я в теннисном мире успешнее и значимее, чем он в баскетбольном.



Примерно через год мы обручились. Это не было конкретное намерение сыграть свадьбу, к которой я точно не была готова — скорее такое провозглашение любви в славянском или восточноевропейском стиле, способ объявить, что у меня есть только он, а у него – только я. Он подарил мне кольцо с огромным камнем, которое я снимала только во время матчей.



Но постепенно мой успех, моя слава, моё богатство становились для него всё большей проблемой. В конце концов я начала чувствовать себя как в ловушке. Перед «Ролан Гаррос»-2012 я постепенно стала отдаляться от него.



Когда я победила на «Ролан Гаррос», то позвонила ему из раздевалки. Было слышно, что он на тренировке. Он поздравил меня. Я стала благодарить его за то, что он был со мной в сложные моменты, подбадривал меня, когда я падала духом, верил в меня, толкал меня вперёд. Меня переполняли эмоции. Чувствовалось, что он рад за меня и растроган. Но когда он позвонил мне вечером, то был совсем в другом настроении. Он был недоволен, почти зол. Я спросила его, что случилось. Он ответил, что дома посмотрел матч и церемонию награждения. Я поняла, что произошло — он разозлился, потому что я не поблагодарила его в своей речи. И он больше не мог думать ни о чём другом. Я много месяцев ждала от него какого-то знака – и получила его. В одном-единственном предложении. Наши отношения закончились», — написала Шарапова в своей автобиографии.