Дарси: финал Кубка Дэвиса с Францией — то, о чём мы все мечтали

Бельгиец Стив Дарси после победы над австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 6:4, 7:5, 6:2 в решающем матче полуфинала Кубка Дэвиса поделился впечатлениями от выхода в финал. За трофей сборная Бельгии сразится с Францией. Два года назад бельгийцы проиграли домашний финал КД британцам.

«Это финал, о котором мы все мечтали. Мы разговаривали с французскими теннисистами об этом пару недель назад и сошлись во мнении, что было бы очень хорошо сыграть друг с другом в финале.

Здорово, что мы снова вышли в финал. Надеюсь, на этот раз мы заберём трофей себе", — приводит слова Дарси официальный сайт турнира.