Хьюитт: мои парни сделали, что могли, но наша боль от этого не становится меньше

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт признал закономерность поражения своей команды в полуфинале Кубка Дэвиса от команды Бельгии (2-3).

«Мои поздравления Бельгии. Их игроки провели великолепные одиночные матчи. Мы смогли сделать совсем немногое. Мы разочарованы, но я очень горжусь своими парнями. Они сделали на корте всё, что могли, впрочем, наша боль от этого не становится меньше», — приводит слова Хьюитта официальный сайт турнира.

В финале Кубка Дэвиса сборная Бельгии сыграет с Францией.