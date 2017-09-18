175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хьюитт: мои парни сделали, что могли, но наша боль от этого не становится меньше

18 сентября 2017, понедельник. 03:25 Теннис

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт признал закономерность поражения своей команды в полуфинале Кубка Дэвиса от команды Бельгии (2-3).

«Мои поздравления Бельгии. Их игроки провели великолепные одиночные матчи. Мы смогли сделать совсем немногое. Мы разочарованы, но я очень горжусь своими парнями. Они сделали на корте всё, что могли, впрочем, наша боль от этого не становится меньше», — приводит слова Хьюитта официальный сайт турнира.

В финале Кубка Дэвиса сборная Бельгии сыграет с Францией.

Дарси вывел сборную Бельгии в финал Кубка Дэвиса, обыграв Томпсона
Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
Теги
Ллейтон Хьюитт Кубок Дэвиса
Новости. Теннис
18 сентября 2017, понедельник
03:25 Хьюитт: мои парни сделали, что могли, но наша боль от этого не становится меньше
03:19 Дарси: финал Кубка Дэвиса с Францией — то, о чём мы все мечтали
01:23 Шарапова: постепенно мои слава и богатство стали для Вуячича большой проблемой
00:44 Фучович: Хачанов бился до конца, но моя уверенность в себе росла с каждым сетом
00:31 Шаповалов принёс Канаде победное очко в плей-офф КД, обыграв Раманатана
00:18 Ноа: в первом сете Цонга выглядел зажатым, но затем заиграл намного лучше
00:10 Капитан сборной Бельгии: думаю, мы показали великолепный теннис
17 сентября 2017, воскресенье
23:57 Чилич: я привык играть в Кубке Дэвиса все три дня
22:54 Бабош и Главачкова завоевали титул в Квебеке в парном разряде
22:38 Капитан сборной Венгрии: это почти всё равно что выйти в плей-офф ЧМ по футболу
22:37 Куницын: Хачанов сделал всё, что мог, а Фучович провёл фантастический матч
22:21 Гоффен: думаю, это мой лучший матч в Кубке Дэвиса и моя лучшая подача в карьере
21:25 Дарси вывел сборную Бельгии в финал Кубка Дэвиса, обыграв Томпсона
20:51 Ван Эйтванк завоевала первый титул WTA, обыграв Бабош в финале турнира в Квебеке
20:32 Чилич принёс Хорватии третье очко в матче плей-офф Мировой группы КД с Колумбией
20:18 Фучович обыграл Хачанова, выбив Россию из числа участников Мировой группы КД
20:02 Кьюдинелли принёс Швейцарии победное очко в матче КД со сборной Беларуси
19:50 Кудрявцев проиграл Алботу в квалификации в Петербурге, трижды не подав на сет
18:58 Нидерланды отыгрались у Чехии с 0-2 в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
18:30 Гоффен сравнял счёт в полуфинале Кубка Дэвиса с Австралией, обыграв Кирьоса
17:58 Швейцария сравняла счёт в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Беларусью
17:46 Габашвили проиграл Мазуру в квалификации турнира в Санкт-Петербурге
17:30 Цонга вывел Францию в финал Кубка Дэвиса, обыграв Лайовича
16:32 Штруфф принёс Германии победу над Португалией в плей-офф Мировой группы КД
16:23 Хасе победил Веселы и перевёл встречу Нидерланды — Чехия в пятый матч
15:09 Елгин вышел в финал квалификации в Санкт-Петербурге, Василенко проиграл Гулбису
14:23 Кукушкин лишил действующего обладателя Кубка Дэвиса места в Мировой группе
14:05 Чорич: надеюсь провести концовку сезона на высоком уровне
13:27 На турнир в Санкт-Петербурге приедет лучший теннисный фристайлер мира
13:17 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Фучович в Кубке Дэвиса
13:01 Неделько вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге
11:34 Гоффен может сыграть с Альмагро во втором круге турнира в Метце
10:56 Дияс завоевала первый титул в карьере, обыграв Като в финале турнира в Токио
10:45 Ван Эйтванк: горжусь, что вышла в финал турнира в Квебеке
10:35 Родина сыграет с Ар. Родионовой на старте турнира в Гуанчжоу
09:57 Моргина не вышла в основную сетку турнира в Сеуле
01:30 Нестор и Поспишил переиграли Бопанну и Раджу в плей-офф Мировой группы КД
01:22 Квитова: идеальный день для меня — дома, с родителями и всей семьёй
00:31 Мартинес: очень неблагодарно вручать управление кораблём только на время шторма
00:17 С. Уильямс завела «инстаграм» для своей дочери
16 сентября 2017, суббота
23:41 Кузнецов: были ошибки в подготовке к сезону, пришлось менять тренера
22:27 Чилич и Мектич обыграли Кабаля и Фалью с 0:2 по сетам в матче плей-офф КД
22:21 Бабош нанесла поражение Шафаржовой в полуфинале турнира в Квебеке
21:44 Клезар извинился за свой жест, обращённый к японскому арбитру во время матча КД
21:21 Павлюченкова: моё имя на японском такое же длинное, как на русском!
Все новости RSS
Партнерский контент