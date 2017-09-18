Бразилия сократила отставание от Японии в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Бразилии сократила отставание от Японии в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В парной встрече Марсело Мело и Бруно Суарес в трёх сетах обыграли Бена Маклаклана и Ясутаку Утияму — 7:6 (7:2), 6:4, 6:2.

Поединок продолжался чуть более двух часов. На счету бразильцев 5 эйсов, 3 двойные и 17 невынужденных ошибок, 29 виннеров и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Японская пара подала навылет 6 раз, совершила 3 двойные и 42 невынужденные ошибки, заработала 26 виннеров и использовала 1 брейк-пойнт из 6.

Счёт в матче Япония — Бразилия стал 2-1.