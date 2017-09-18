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Касаткина опустилась на 32-ю строчку в рейтинге WTA

18 сентября 2017, понедельник. 09:16 Теннис

В обновлённом рейтинге WTA от 18 сентября россиянка Дарья Касаткина опустилась на 32-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 18 сентября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502.

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…
35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…
58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…
75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796…
94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667…
103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дарья Касаткина
Новости. Теннис
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