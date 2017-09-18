Вихлянцева заняла 58-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 сентября россиянка Наталья Вихлянцева опустилась на 58-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 18 сентября
1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5307.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5025.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 4815.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4797.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 4612.
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4210.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 3655.
8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 3493.
9 (9). Кристина Младенович (Франция) – 2876.
10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2846.
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15 (15). Елена Веснина (Россия) — 1972…
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…
31 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1436...
34 (34). Екатерина Макарова (Россия) — 1356…
58 (57). Наталья Вихлянцева (Россия) — 878…
63 (61). Екатерина Александрова (Россия) — 781…
83 (80). Евгения Родина (Россия) — 643…
88 (87). Мария Шарапова (Россия) — 605.