Медведев занял 62-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 18 сентября россиянин Даниил Медведев опустился на 62-ю строчку. Его соотечественники Андрей Кузнецов и Евгений Донской стали 87-й и 88-й ракетками мира соответственно. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 18 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030.
8 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3690.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.
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32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330...
37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1233...
62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819...
87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) – 606...
88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595.