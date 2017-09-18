Медведев занял 62-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 18 сентября россиянин Даниил Медведев опустился на 62-ю строчку. Его соотечественники Андрей Кузнецов и Евгений Донской стали 87-й и 88-й ракетками мира соответственно. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 18 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9465.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7505.

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 6790.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470.

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4155.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4125.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

8 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3690.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575.

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2855.

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32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330...

37 (37). Андрей Рублёв (Россия) — 1233...

62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819...

87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) – 606...

88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595.